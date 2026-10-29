Wysoki Sąd w Johannesburgu w RPA wydał tymczasowy nakaz zakazujący wypłat pieniędzy z czterech rachunków bankowych powiązanych z Darrylem Brookiem Joselowskim, byłym menedżerem finansowym klubu piłkarskiego Orlando Pirates. Na tych rachunkach musi pozostać co najmniej 20 269 420,75 randa. Poinformował o tym TimesLIVE.

Decyzję podjęto 22 września po pilnym wniosku Orlando Pirates Football Club, Orlando Pirates Retailing i Orlando Pirates Properties. Sąd zobowiązał również Standard Bank do przekazania pełnych elektronicznych i papierowych wyciągów dotyczących rachunków, w tym danych o rachunkach kontrahentów, kodach oddziałów oraz odbiorcach wszystkich przelewów wychodzących.

Twierdzenia klubu dotyczące przelewów

W oświadczeniu złożonym w sądzie menedżer handlowy klubu Mpumelelo Khoza wskazał, że w lipcu podczas przeglądu raportów zarządczych wykryto rozbieżność między wpływami gotówkowymi a oczekiwanymi poziomami sprzedaży. Według klubu opisy płatności na wyciągach wyglądały na legalne wydatki na dostawców lub czynsz, jednak kwoty nie odpowiadały faktycznym ani oczekiwanym wypłatom.

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Zgodnie z wnioskiem zapisy bankowe wskazują, że z rachunków wnioskodawców na cztery rachunki wymienione w sprawie przelano 43 166 873 randy w okresie od 29 września 2016 roku do 25 sierpnia 2026 roku. Według analizy finansowej przeprowadzonej przez księgową Alidę Louise Jordaan, 20 269 420,75 randa mogło stanowić nieautoryzowane i oszukańcze przelewy na rachunki kontrolowane przez Joselowskiego.

Tymczasowy środek bez ustalenia winy

Klub twierdzi, że Joselowski przez ponad 30 lat odpowiadał za rachunki bankowe, wypłaty wynagrodzeń, rozliczenia z dostawcami i rejestry finansowe. We wniosku mowa również o 742 płatnościach na łączną kwotę 8 559 293,30 randa, w których, według Orlando Pirates, fałszywie wskazano dane odbiorców.

Rzeczniczka Orlando Pirates Thandi Morafe nazwała wystąpienie do sądu środkiem zapobiegawczym mającym chronić środki klubu w czasie trwania dochodzenia. Podkreśliła, że nakaz nie stanowi ustalenia niewłaściwego postępowania, a osoba, której dotyczy sprawa, współpracuje w ramach postępowania. Pozwani mogą zwrócić się do sądu z co najmniej 48-godzinnym uprzedzeniem, aby doprowadzić do uchylenia lub zmiany tymczasowego nakazu.

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