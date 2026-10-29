Суд у ПАР заморозив 20,3 млн рандів на рахунках ексфінменеджера клубу — TimesLIVE

Високий суд у Йоганнесбурзі, ПАР, видав тимчасовий наказ, що забороняє знімати гроші з чотирьох банківських рахунків, пов’язаних із колишнім фінансовим менеджером футбольного клубу Orlando Pirates Даррілом Бруком Джозеловскі. На цих рахунках має залишатися щонайменше 20 269 420,75 ранда. Про це повідомляє TimesLIVE.

Рішення ухвалили 22 вересня за терміновою заявою Orlando Pirates Football Club, Orlando Pirates Retailing і Orlando Pirates Properties. Суд також зобов’язав Standard Bank надати повні електронні та паперові виписки за рахунками, зокрема дані про рахунки-контрагенти, коди відділень і одержувачів усіх вихідних переказів.

Заяви клубу про перекази

У судовій заяві комерційний менеджер клубу Мпумелело Хоза зазначив, що в липні під час перевірки управлінської звітності виявили невідповідність між готівковими надходженнями та очікуваними обсягами продажів. За твердженням клубу, призначення платежів у виписках виглядали як законні витрати на постачальників або оренду, однак суми не відповідали фактичним чи очікуваним виплатам.

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Згідно із заявою, банківські записи свідчать, що з рахунків заявників на чотири рахунки, зазначені у справі, з 29 вересня 2016 року до 25 серпня 2026 року переказали 43 166 873 ранди. За даними фінансового аналізу, проведеного бухгалтеркою Алідою Луїзою Жордаан, 20 269 420,75 ранда могли бути несанкціонованими та шахрайськими переказами на рахунки, контрольовані Джозеловскі.

Тимчасовий захід без висновку про вину

Клуб стверджує, що Джозеловскі понад 30 років відповідав за банківські рахунки, зарплатні виплати, розрахунки з постачальниками та фінансові реєстри. У заяві також ідеться про 742 платежі на загальну суму 8 559 293,30 ранда, у яких, за версією Orlando Pirates, неправдиво зазначали дані про одержувачів.

Речниця Orlando Pirates Танді Морафе назвала звернення до суду запобіжним кроком для захисту коштів клубу на час розслідування. Вона наголосила, що наказ не є висновком про неправомірні дії, а особа, якої стосується справа, співпрацює з процесом. Відповідачі можуть звернутися до суду щонайменше за 48 годин, щоб домогтися скасування або зміни тимчасового наказу.

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