Высокий суд в Йоханнесбурге, ЮАР, выдал временное постановление, запрещающее снимать деньги с четырех банковских счетов, связанных с бывшим финансовым менеджером футбольного клуба Orlando Pirates Даррилом Бруком Джозеловски. На этих счетах должно оставаться не менее 20 269 420,75 ранда. Об этом сообщает TimesLIVE.

Решение было принято 22 сентября по срочному заявлению Orlando Pirates Football Club, Orlando Pirates Retailing и Orlando Pirates Properties. Суд также обязал Standard Bank предоставить полные электронные и бумажные выписки по счетам, включая данные о счетах контрагентов, коды отделений и получателей всех исходящих переводов.

Заявления клуба о переводах

В судебном заявлении коммерческий менеджер клуба Мпумелело Хоза указал, что в июле во время проверки управленческой отчетности была выявлена несоответствие между денежными поступлениями и ожидаемыми объемами продаж. По утверждению клуба, назначения платежей в выписках выглядели как законные расходы на поставщиков или аренду, однако суммы не соответствовали фактическим или ожидаемым выплатам.

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Согласно заявлению, банковские записи свидетельствуют, что со счетов заявителей на четыре счета, указанные в деле, с 29 сентября 2016 года по 25 августа 2026 года было переведено 43 166 873 ранда. Согласно финансовому анализу, проведенному бухгалтером Алидой Луизой Жордаан, 20 269 420,75 ранда могли быть несанкционированными и мошенническими переводами на счета, контролируемые Джозеловски.

Временная мера без вывода о виновности

Клуб утверждает, что Джозеловски более 30 лет отвечал за банковские счета, выплату зарплат, расчеты с поставщиками и финансовые реестры. В заявлении также говорится о 742 платежах на общую сумму 8 559 293,30 ранда, в которых, по версии Orlando Pirates, были ложно указаны данные получателей.

Представительница Orlando Pirates Танди Морафе назвала обращение в суд превентивным шагом для защиты средств клуба на время расследования. Она подчеркнула, что постановление не является выводом о неправомерных действиях, а лицо, которого касается дело, сотрудничает с процессом. Ответчики могут обратиться в суд не менее чем за 48 часов, чтобы добиться отмены или изменения временного постановления.

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