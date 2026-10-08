Amazon在华盛顿州柯克兰的工厂制造了低地球轨道宽带互联网网络Leo的第1000颗卫星。该公司还准备使用Vulcan火箭发射下一批卫星，并随后与Arianespace合作进行一次发射，Ars Technica报道。

卫星生产

项目负责人拉吉夫·巴迪亚尔表示，Amazon用了六个月生产首批27颗卫星。他说，现在该公司每周可以制造27颗卫星。他补充称，这些卫星在设计时就考虑到大规模生产，同时公司不断改进设计、质量控制和人员培训。

制造总监保罗·帕尔奇斯科称，Amazon在15个月内将一座面积为17万平方英尺的空置建筑改造成卫星工厂。相关工作在2022年12月之后开始。制造、测试并准备一颗卫星进行运输需要数周时间。该公司自行开发和制造包括卫星推进系统在内的设备。

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发射和服务提供

巴迪亚尔表示，预计数周后将使用Vulcan火箭发射Leo卫星。另一枚Vulcan火箭正为Amazon今年的任务做准备，而联合发射联盟的基础设施能够同时为该公司的任务准备两枚火箭。Amazon还与Blue Origin、Arianespace和SpaceX签署了发射协议。

Amazon副总裁克里斯·韦伯表示，目前有396颗Leo卫星在轨，它们仍在被部署至最终位置。巴迪亚尔称，这一数量已足以开始为客户提供服务，后续发射将扩大覆盖范围并提高网络韧性。韦伯表示，服务计划于2026年开始提供。

面向企业和政府机构，Amazon表示可提供最高1 Gbps的数据下载速度和最高400 Mbps的数据上传速度。韦伯还将AES-256加密、私有网络连接能力和服务级别协议列为优势。

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