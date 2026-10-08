Amazon виготовила 1000-й супутник Leo та готує нові запуски — Ars Technica

Amazon на підприємстві у Кіркленді, штат Вашингтон, виготовила 1000-й супутник низькоорбітальної мережі широкосмугового інтернету Leo. Компанія також готується запустити наступну партію апаратів ракетою Vulcan, а згодом провести запуск за участю Arianespace, повідомляє Ars Technica.

Виробництво супутників

Керівник проєкту Раджив Бадьял заявив, що на виробництво перших 27 супутників Amazon витратила шість місяців. Тепер компанія, за його словами, може виготовляти 27 апаратів щотижня. Він додав, що супутники проєктували з розрахунком на масове виробництво, водночас удосконалюючи конструкцію, контроль якості та підготовку персоналу.

Директор виробництва Пол Палчіско розповів, що Amazon за 15 місяців перетворила порожню будівлю площею 170 тисяч квадратних футів на супутниковий завод. Роботи почалися після грудня 2022 року. Виготовлення, тестування та підготовка одного супутника до відправлення займають кілька тижнів. Компанія самостійно розробляє та виробляє, зокрема, рухову установку апаратів.

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Запуски та надання послуг

За словами Бадьяла, запуск супутників Leo ракетою Vulcan очікується за кілька тижнів. Ще одна Vulcan готується до місії Amazon цього року, а інфраструктура United Launch Alliance дає змогу одночасно готувати дві ракети для місій компанії. Amazon також уклала угоди про запуски з Blue Origin, Arianespace та SpaceX.

Віце-президент Amazon Кріс Вебер повідомив, що на орбіті перебувають 396 супутників Leo, які ще виводять на остаточні позиції. Бадьял заявив, що цієї кількості вже достатньо для початку обслуговування клієнтів, а наступні запуски мають розширити покриття та підвищити стійкість мережі. За словами Вебера, початок надання послуг заплановано у 2026 році.

Для бізнесу та державних структур Amazon заявляє про можливість забезпечувати швидкість до 1 Гбіт/с для завантаження даних і до 400 Мбіт/с для передавання даних. Вебер також назвав серед переваг шифрування AES-256, можливість приватного мережевого з’єднання та угоди про рівень сервісу.

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