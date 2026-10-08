Amazon wyprodukował w swoim zakładzie w Kirkland w stanie Waszyngton 1000. satelitę niskoorbitalnej sieci szerokopasmowego internetu Leo. Firma przygotowuje się również do wyniesienia kolejnej partii urządzeń rakietą Vulcan, a następnie do przeprowadzenia startu z udziałem Arianespace, informuje Ars Technica.

Produkcja satelitów

Szef projektu Rajeev Badyal oświadczył, że Amazon potrzebował sześciu miesięcy na wyprodukowanie pierwszych 27 satelitów. Obecnie, jak powiedział, firma może produkować 27 urządzeń tygodniowo. Dodał, że satelity zaprojektowano z myślą o produkcji masowej, jednocześnie udoskonalając konstrukcję, kontrolę jakości i szkolenie personelu.

Dyrektor produkcji Paul Palchisko powiedział, że Amazon w ciągu 15 miesięcy przekształcił pusty budynek o powierzchni 170 tys. stóp kwadratowych w fabrykę satelitów. Prace rozpoczęły się po grudniu 2022 roku. Wyprodukowanie, przetestowanie i przygotowanie jednego satelity do wysyłki zajmuje kilka tygodni. Firma samodzielnie opracowuje i produkuje między innymi system napędowy urządzeń.

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Starty i świadczenie usług

Według Badyala start satelitów Leo rakietą Vulcan jest oczekiwany za kilka tygodni. Kolejny Vulcan jest przygotowywany do misji Amazon w tym roku, a infrastruktura United Launch Alliance umożliwia jednoczesne przygotowanie dwóch rakiet do misji firmy. Amazon zawarł także umowy startowe z Blue Origin, Arianespace i SpaceX.

Wiceprezes Amazon Chris Weber poinformował, że na orbicie znajdują się 396 satelitów Leo, które wciąż są rozmieszczane na ostatecznych pozycjach. Badyal oświadczył, że ta liczba już wystarcza do rozpoczęcia obsługi klientów, a kolejne starty mają rozszerzyć zasięg i zwiększyć odporność sieci. Według Webera rozpoczęcie świadczenia usług zaplanowano na 2026 rok.

Dla przedsiębiorstw i struktur państwowych Amazon deklaruje możliwość zapewnienia prędkości pobierania danych do 1 Gb/s oraz wysyłania danych do 400 Mb/s. Weber wymienił również szyfrowanie AES-256, możliwość prywatnego połączenia sieciowego i umowy o poziomie usług jako zalety.

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