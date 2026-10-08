Amazon на предприятии в Киркленде, штат Вашингтон, изготовила 1000-й спутник низкоорбитальной сети широкополосного интернета Leo. Компания также готовится запустить следующую партию аппаратов ракетой Vulcan, а позднее провести запуск с участием Arianespace, сообщает Ars Technica.

Производство спутников

Руководитель проекта Раджив Бадьял заявил, что на производство первых 27 спутников Amazon потратила шесть месяцев. Теперь, по его словам, компания может изготавливать 27 аппаратов еженедельно. Он добавил, что спутники проектировались с расчетом на массовое производство, при этом совершенствовались конструкция, контроль качества и подготовка персонала.

Директор производства Пол Палчиско рассказал, что Amazon за 15 месяцев превратила пустое здание площадью 170 тысяч квадратных футов в спутниковый завод. Работы начались после декабря 2022 года. Изготовление, тестирование и подготовка одного спутника к отправке занимают несколько недель. Компания самостоятельно разрабатывает и производит, в частности, двигательную установку аппаратов.

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Запуски и предоставление услуг

По словам Бадьяла, запуск спутников Leo ракетой Vulcan ожидается через несколько недель. Еще одна Vulcan готовится к миссии Amazon в этом году, а инфраструктура United Launch Alliance позволяет одновременно готовить две ракеты для миссий компании. Amazon также заключила соглашения о запусках с Blue Origin, Arianespace и SpaceX.

Вице-президент Amazon Крис Вебер сообщил, что на орбите находятся 396 спутников Leo, которые еще выводят на окончательные позиции. Бадьял заявил, что этого количества уже достаточно для начала обслуживания клиентов, а следующие запуски должны расширить покрытие и повысить устойчивость сети. По словам Вебера, начало предоставления услуг запланировано на 2026 год.

Для бизнеса и государственных структур Amazon заявляет о возможности обеспечивать скорость загрузки данных до 1 Гбит/с и передачи данных до 400 Мбит/с. Вебер также назвал среди преимуществ шифрование AES-256, возможность частного сетевого соединения и соглашения об уровне сервиса.

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