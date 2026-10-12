由前Plaud高管彼得·莫共同创立的初创公司Ambi在数轮融资中筹集了2600万美元。这些融资轮由Luminous Ventures和电子产品制造商Huaqin领投；Luminous Ventures曾投资美团和宇树科技等公司，TechCrunch报道。

面向Apple设备的应用

Ambi为iPhone、Mac和Apple Watch开发应用。这些应用可作为会议记录工具，但用户也可以开启全天候后台情境信息收集。

该公司表示，其AI代理将能够在会议期间提供建议，或根据日历、会议数据、知识库和网络数据展示相关信息。用户还能够在一台设备上开始任务，并在另一台设备上继续完成。

计划与隐私问题

Ambi正在准备一款桌面应用，它将能够分析用户的工作活动，并将重要片段存储在记忆中，以提供个性化提示。该初创公司还计划推出自有设备，配备屏幕、扬声器、摄像头和麦克风，用于收集情境信息和显示信息。

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莫表示，后台数据收集功能可随时在应用和设备中关闭，且默认处于关闭状态。该公司称不会保存用户录音，并会对数据进行加密，但未说明加密类型。

与此同时，尚不清楚这些应用和未来设备是否会配备足够的指示标志，以告知其他人其谈话正在被录音。莫承认，目前告知他人后台数据收集的责任在于用户，这也是整个行业面临的问题。

Ambi在旧金山、北京、上海和深圳的办公室拥有50多名员工。该公司正在招聘市场拓展专家和AI工程师，以开展语音识别模型相关工作。

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