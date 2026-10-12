Startup Ambi, którego jednym ze współzałożycieli jest były menedżer Plaud Peter Mo, pozyskał 26 mln dolarów w kilku rundach finansowania. Rundom przewodziły Luminous Ventures, które inwestowało między innymi w Meituan i Unitree Robotics, oraz producent elektroniki Huaqin, informuje TechCrunch.

Aplikacje dla urządzeń Apple

Ambi tworzy aplikacje na iPhone'a, Maca i Apple Watch. Mogą one działać jako narzędzia do sporządzania notatek podczas spotkań, ale użytkownicy mogą również włączyć zbieranie kontekstu w tle w ciągu dnia.

Firma twierdzi, że jej agent AI będzie mógł podczas spotkania proponować rekomendacje lub wyświetlać istotne informacje na podstawie kalendarza, danych o spotkaniach, bazy wiedzy i danych z internetu. Użytkownicy będą także mogli rozpoczynać zadania na jednym urządzeniu i kontynuować je na innym.

Plany i kwestie prywatności

Ambi przygotowuje aplikację desktopową, która będzie mogła analizować działania użytkownika w pracy i przechowywać ważne fragmenty w pamięci na potrzeby spersonalizowanych podpowiedzi. Startup planuje również wypuścić własne urządzenie z ekranem, głośnikiem, kamerą i mikrofonami do zbierania kontekstu oraz wyświetlania informacji.

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Według Mo funkcję zbierania danych w tle można w każdej chwili wyłączyć w aplikacjach i urządzeniach, a domyślnie jest ona wyłączona. Firma oświadczyła, że nie przechowuje nagrań użytkowników i szyfruje dane, jednak nie sprecyzowała rodzaju szyfrowania.

Jednocześnie nie jest jasne, czy aplikacje i przyszłe urządzenie będą miały wystarczające wskaźniki, aby informować inne osoby o nagrywaniu ich rozmów. Mo przyznał, że odpowiedzialność za informowanie innych o zbieraniu danych w tle obecnie spoczywa na użytkownikach i jest problemem dla całej branży.

Ambi zatrudnia ponad 50 pracowników w biurach w San Francisco, Pekinie, Szanghaju i Shenzhen. Firma rekrutuje specjalistów ds. wejścia na rynek oraz inżynierów AI do pracy nad modelami rozpoznawania mowy.

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