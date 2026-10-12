Стартап Ambi, одним из сооснователей которого является бывший руководитель Plaud Питер Мо, привлек $26 млн в нескольких раундах финансирования. Раунды возглавили Luminous Ventures, инвестировавшая, в частности, в Meituan и Unitree Robotics, и производитель электроники Huaqin, сообщает TechCrunch.

Приложения для устройств Apple

Ambi выпускает приложения для iPhone, Mac и Apple Watch. Они могут работать как инструменты для создания заметок во время встреч, однако пользователи также могут включить фоновый сбор контекста в течение дня.

Компания заявляет, что ее ИИ-агент сможет во время встречи предлагать рекомендации или показывать релевантную информацию на основе календаря, данных о встречах, базы знаний и веб-данных. Пользователи также смогут начинать задачи на одном устройстве и продолжать на другом.

Планы и вопросы конфиденциальности

Ambi готовит десктопное приложение, которое сможет анализировать рабочие действия пользователя и сохранять важные фрагменты в памяти для персонализированных подсказок. Стартап также планирует выпустить собственное устройство с экраном, динамиком, камерой и микрофонами для сбора контекста и отображения информации.

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По словам Мо, функцию фонового сбора данных можно отключить в приложениях и устройствах в любой момент, а по умолчанию она отключена. Компания заявила, что не хранит записи пользователей и шифрует данные, однако не уточнила тип шифрования.

В то же время неясно, будут ли у приложений и будущего устройства достаточные индикаторы, чтобы уведомлять других людей о записи их разговоров. Мо признал, что ответственность за информирование других о фоновом сборе данных сейчас лежит на пользователях и является проблемой для всей отрасли.

В Ambi работают более 50 сотрудников в офисах в Сан-Франциско, Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. Компания нанимает специалистов по выводу на рынок и ИИ-инженеров для работы над моделями распознавания речи.

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