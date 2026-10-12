Ambi залучив $26 млн на ШІ-застосунок, що слухає у фоні — TechCrunch

Стартап Ambi, одним зі співзасновників якого є колишній керівник Plaud Пітер Мо, залучив $26 млн у кількох раундах фінансування. Раунди очолили Luminous Ventures, що інвестував, зокрема, у Meituan та Unitree Robotics, і виробник електроніки Huaqin, повідомляє TechCrunch.

Застосунки для Apple-пристроїв

Ambi випускає застосунки для iPhone, Mac і Apple Watch. Вони можуть працювати як інструменти для створення нотаток під час зустрічей, але користувачі також можуть увімкнути фоновий збір контексту протягом дня.

Компанія заявляє, що її ШІ-агент зможе під час зустрічі пропонувати рекомендації або показувати релевантну інформацію на основі календаря, даних про зустрічі, бази знань і вебданих. Користувачі також зможуть починати завдання на одному пристрої та продовжувати на іншому.

Плани та питання приватності

Ambi готує десктопний застосунок, який зможе аналізувати робочі дії користувача та зберігати важливі фрагменти у пам’яті для персоналізованих підказок. Стартап також планує випустити власний пристрій з екраном, динаміком, камерою та мікрофонами для збору контексту й відображення інформації.

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За словами Мо, функцію фонового збору даних можна вимкнути в застосунках і пристроях у будь-який момент, а за замовчуванням її вимкнено. Компанія заявила, що не зберігає записи користувачів і шифрує дані, однак не уточнила тип шифрування.

Водночас незрозуміло, чи матимуть застосунки та майбутній пристрій достатні індикатори, щоб повідомляти інших людей про запис їхніх розмов. Мо визнав, що відповідальність за інформування інших про фоновий збір даних наразі лежить на користувачах і є проблемою для всієї галузі.

У Ambi працюють понад 50 співробітників в офісах у Сан-Франциско, Пекіні, Шанхаї та Шеньчжені. Компанія наймає фахівців із виходу на ринок і ШІ-інженерів для роботи над моделями розпізнавання мовлення.

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