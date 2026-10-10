The Verge：Ledger要求CryptoBillis暂停销售钱包

Ledger已要求经销商CryptoBillis暂停销售和发货其加密货币钱包，同时调查有关东南亚用户资金损失的报告。据The Verge报道，相关怀疑涉及通过该卖家购买的设备可能遭到篡改。

在X和Threads上发布的照片和视频中，据称可以看到加密货币钱包屏幕下方放置了一块小型印刷电路板。据报道，此类模块可能截获显示屏上显示的数据，包括在设备设置期间的初始助记词。

疑似隐藏模块

还有说法称，内置SIM卡可能将这些数据传输给攻击者，随后他们可能从用户的钱包中转出加密货币。Ledger正在核查这些报告。

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损失估计超过8600万美元

根据现有报道，数百个加密货币钱包中的资产可能被盗，价值超过8600万美元。同时，没有迹象表明Ledger的系统遭到入侵，也没有迹象表明该问题影响了直接从该公司购买的设备。

该事件被视为一次可能的供应链攻击，主要涉及东南亚买家和经销商CryptoBillis。Ledger已发布建议，指导用户检查设备是否可能遭到篡改。

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