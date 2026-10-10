Компания Ledger попросила реселлера CryptoBillis приостановить продажи и поставки ее криптокошельков, пока расследует сообщения о потере средств пользователями в Юго-Восточной Азии. Как сообщает The Verge, подозрения касаются возможного вмешательства в устройства, приобретенные через этого продавца.

На опубликованных в X и Threads фото и видео якобы видна небольшая печатная плата, размещенная под экраном криптокошелька. Согласно сообщениям, такой модуль мог перехватывать данные, отображавшиеся на дисплее, в том числе первоначальную seed-фразу при настройке устройства.

Подозрение на скрытый модуль

Также утверждается, что встроенная SIM-карта могла передавать эти данные злоумышленникам, после чего те могли выводить криптовалюту из кошельков пользователей. Ledger проверяет эти сообщения.

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Ущерб оценивают более чем в 86 млн долларов

По имеющимся сообщениям, из сотен криптокошельков могли быть похищены активы на сумму более 86 млн долларов. При этом нет признаков компрометации систем Ledger или того, что проблема затронула устройства, приобретенные напрямую у компании.

Инцидент рассматривают как вероятную атаку на цепочку поставок, которая преимущественно касается покупателей в Юго-Восточной Азии и реселлера CryptoBillis. Ledger опубликовала рекомендации по проверке устройств на возможное вмешательство.

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