Firma Ledger poprosiła sprzedawcę CryptoBillis o wstrzymanie sprzedaży i wysyłek jej portfeli kryptowalutowych, podczas gdy bada doniesienia o utracie środków przez użytkowników w Azji Południowo-Wschodniej. Jak informuje The Verge, podejrzenia dotyczą możliwej ingerencji w urządzenia kupione za pośrednictwem tego sprzedawcy.

Na zdjęciach i nagraniach opublikowanych na X i Threads rzekomo widać niewielką płytkę drukowaną umieszczoną pod ekranem portfela kryptowalutowego. Według doniesień taki moduł mógł przechwytywać dane wyświetlane na ekranie, w tym początkową frazę seed podczas konfiguracji urządzenia.

Podejrzenie ukrytego modułu

Twierdzi się również, że wbudowana karta SIM mogła przekazywać te dane napastnikom, którzy następnie mogli wypłacać kryptowalutę z portfeli użytkowników. Ledger weryfikuje te doniesienia.

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Straty szacowane na ponad 86 mln dolarów

Według dostępnych doniesień z setek portfeli kryptowalutowych mogły zostać skradzione aktywa o wartości ponad 86 mln dolarów. Jednocześnie nie ma oznak naruszenia systemów Ledger ani tego, by problem dotknął urządzeń kupionych bezpośrednio od firmy.

Incydent jest rozpatrywany jako prawdopodobny atak na łańcuch dostaw, który dotyczy przede wszystkim nabywców w Azji Południowo-Wschodniej oraz sprzedawcy CryptoBillis. Ledger opublikowała zalecenia dotyczące sprawdzania urządzeń pod kątem możliwej ingerencji.

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