Meta交易取消后，Manus融资超5亿美元——CNBC

中国AI智能体初创公司Manus在Meta被迫放弃收购该公司后，在首轮融资中筹集了超过5亿美元。CNBC报道。

本轮投资者

Manus的母公司Butterfly Effect表示，本轮融资由私募股权投资公司Boyu Capital和风险投资机构IDG Capital领投。现有股东腾讯、HSG和ZhenFund也进行了追加投资。

该公司未披露融资后的估值。与此同时，彭博社上个月报道称，在本轮融资中，Manus的估值可能翻倍至40亿美元。若达到这一水平，该初创公司可能成为该国估值最高的AI智能体开发商。

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与Meta分手后

Meta于12月宣布收购Manus，但中国监管机构阻止了这笔价值约20亿美元的交易。中国国家发展和改革委员会表示，已决定禁止对Manus项目进行外国投资。当时，Meta已经开始将Manus的团队和技术整合到自身系统中。

本月早些时候，Manus宣布在与Meta分手后恢复独立运营。该公司表示，其创始团队将继续为全球用户开发生成式AI智能体。

分手后，这家初创公司推出了基于内部任务执行系统Cascade的Manus 2.0，以及独立的个人智能体应用Cue。在该应用中，每个智能体都拥有自己的电子邮箱地址、电话号码和移动钱包。

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