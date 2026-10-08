Manus залучив понад $500 млн після скасування угоди з Meta — CNBC

Китайський стартап зі створення ШІ-агентів Manus залучив понад $500 млн у першому раунді фінансування після того, як Meta була змушена відмовитися від придбання компанії. Про це повідомляє CNBC.

Інвестори раунду

Материнська компанія Manus — Butterfly Effect — заявила, що раунд очолили інвестиційна компанія прямих інвестицій Boyu Capital та венчурний інвестор IDG Capital. Додаткові вкладення зробили чинні акціонери Tencent, HSG і ZhenFund.

Компанія не розкрила оцінку після залучення коштів. Водночас Bloomberg минулого місяця повідомляв, що в межах цього раунду оцінка Manus могла зрости вдвічі — до $4 млрд. За такого показника стартап міг би стати найдорожчим у країні розробником ШІ-агентів.

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Після розриву з Meta

Meta оголосила про придбання Manus у грудні, проте китайські регулятори заблокували угоду приблизною вартістю $2 млрд. Національна комісія з розвитку та реформ Китаю заявила, що вирішила заборонити іноземні інвестиції в проєкт Manus. На той час Meta вже почала інтегрувати команду та технології Manus у власну систему.

Раніше цього місяця Manus заявив про відновлення незалежної роботи після розриву з Meta. За словами компанії, її засновницька команда продовжить розвивати генеративних ШІ-агентів для користувачів у світі.

Після розриву стартап представив Manus 2.0 на основі внутрішньої системи виконання завдань Cascade, а також окремий застосунок персонального агента Cue. У ньому кожен агент має власну електронну адресу, номер телефону та мобільний гаманець.

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