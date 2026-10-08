Manus привлек более $500 млн после отмены сделки с Meta — CNBC

Китайский стартап по созданию ИИ-агентов Manus привлек более $500 млн в первом раунде финансирования после того, как Meta была вынуждена отказаться от приобретения компании. Об этом сообщает CNBC.

Инвесторы раунда

Материнская компания Manus — Butterfly Effect — заявила, что раунд возглавили инвестиционная компания прямых инвестиций Boyu Capital и венчурный инвестор IDG Capital. Дополнительные вложения сделали действующие акционеры Tencent, HSG и ZhenFund.

Компания не раскрыла оценку после привлечения средств. В то же время Bloomberg в прошлом месяце сообщал, что в рамках этого раунда оценка Manus могла удвоиться — до $4 млрд. При таком показателе стартап мог бы стать самым дорогим в стране разработчиком ИИ-агентов.

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После разрыва с Meta

Meta объявила о приобретении Manus в декабре, однако китайские регуляторы заблокировали сделку приблизительной стоимостью $2 млрд. Национальная комиссия по развитию и реформам Китая заявила, что приняла решение запретить иностранные инвестиции в проект Manus. На тот момент Meta уже начала интегрировать команду и технологии Manus в собственную систему.

Ранее в этом месяце Manus заявил о возобновлении независимой работы после разрыва с Meta. По словам компании, ее команда основателей продолжит развивать генеративных ИИ-агентов для пользователей по всему миру.

После разрыва стартап представил Manus 2.0 на основе внутренней системы выполнения задач Cascade, а также отдельное приложение персонального агента Cue. В нем каждый агент имеет собственный адрес электронной почты, номер телефона и мобильный кошелек.

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