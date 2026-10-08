Manus pozyskał ponad 500 mln dolarów po anulowaniu umowy z Meta — CNBC

Chiński startup tworzący agentów AI Manus pozyskał ponad 500 mln dolarów w pierwszej rundzie finansowania po tym, jak Meta została zmuszona do rezygnacji z przejęcia spółki. Informuje o tym CNBC.

Inwestorzy rundy

Spółka macierzysta Manus — Butterfly Effect — poinformowała, że rundzie przewodziły firma inwestycji private equity Boyu Capital oraz inwestor venture capital IDG Capital. Dodatkowych inwestycji dokonali obecni akcjonariusze: Tencent, HSG i ZhenFund.

Firma nie ujawniła wyceny po pozyskaniu finansowania. Jednocześnie Bloomberg informował w ubiegłym miesiącu, że w ramach tej rundy wycena Manus mogła podwoić się do 4 mld dolarów. Przy takim poziomie startup mógłby stać się najdroższym w kraju twórcą agentów AI.

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Po rozstaniu z Meta

Meta ogłosiła przejęcie Manus w grudniu, jednak chińscy regulatorzy zablokowali transakcję o przybliżonej wartości 2 mld dolarów. Chińska Narodowa Komisja Rozwoju i Reform oświadczyła, że podjęła decyzję o zakazie zagranicznych inwestycji w projekt Manus. W tym czasie Meta rozpoczęła już integrację zespołu i technologii Manus z własnym systemem.

Wcześniej w tym miesiącu Manus ogłosił wznowienie niezależnej działalności po rozstaniu z Meta. Według firmy jej zespół założycielski będzie nadal rozwijać generatywnych agentów AI dla użytkowników na całym świecie.

Po rozstaniu startup zaprezentował Manus 2.0 oparty na wewnętrznym systemie wykonywania zadań Cascade, a także oddzielną aplikację osobistego agenta Cue. W niej każdy agent ma własny adres e-mail, numer telefonu i portfel mobilny.

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