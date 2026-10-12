研究团队发现，在距离地球约16光年的双星系统70蛇夫座中，一颗地球质量的行星有可能在主星周围的宜居带内保持稳定轨道。ScienceAlert报道称，该结论援引了发表于《天体物理学杂志》的一项研究。

主星周围的稳定轨道

70 Oph AB系统由两颗K型恒星组成，它们比太阳更小、更冷、也更暗。团队估计，它们的质量约为太阳质量的88%和73%，年龄可能达到约30亿年。

科学家在距离主星2千个不同的位置模拟了地球质量行星的轨道，并对其进行了1,000万年的追踪。计算显示，在宜居带内可能存在稳定的S型轨道，即行星围绕双星系统中的一颗恒星运行。第二颗恒星的存在不一定会扰乱这种轨迹。

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对气态巨行星的限制

为进行分析，团队使用了两颗恒星的现代和历史径向速度测量数据。针对主星，研究人员采用了约一个世纪观测期间由8台仪器收集的数据，并实现了优于每秒1米的精度。

作者还排除了在距主星约5个天文单位以内、系统恒星附近存在质量相当于或大于木星的气态巨行星的可能性。1855年，英国天文学家威廉·雅各布曾称70 Oph AB系统中可能存在一颗行星，但这一假设未能经受后续验证。之后一个可能被解释为木星大小行星的信号，很可能与恒星活动有关。

与此同时，地球质量行星仍低于现有数据的探测阈值。模拟确定了这类行星可能存在并保持稳定轨道的区域，这或可帮助未来对双星系统的研究。

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