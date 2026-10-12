Исследовательская группа установила, что в двойной звездной системе 70 Змееносца, расположенной примерно в 16 световых годах от Земли, планета земной массы потенциально могла бы сохранять стабильную орбиту в зоне обитаемости возле главной звезды. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal.

Стабильные орбиты возле главной звезды

Система 70 Oph AB состоит из двух звезд класса K, которые меньше, холоднее и тусклее Солнца. По оценкам команды, их массы составляют примерно 88% и 73% массы Солнца, а возраст может достигать около 3 млрд лет.

Ученые смоделировали орбиты планет земной массы на 2 тысячах разных расстояний от главной звезды и отслеживали их в течение 10 млн лет. Расчеты показали, что в пределах зоны обитаемости возможны стабильные орбиты S-типа, при которых планета обращается вокруг одной звезды в двойной системе. Присутствие второй звезды не обязательно нарушает такую траекторию.

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Ограничения для газовых гигантов

Для анализа команда использовала современные и архивные измерения радиальных скоростей обеих звезд. Для главной звезды исследователи привлекли данные восьми инструментов, собранные за период наблюдений продолжительностью примерно столетие, и достигли точности лучше одного метра в секунду.

Авторы также исключили наличие возле звезд системы газовых гигантов массой Юпитера или больше на расстояниях до примерно пяти астрономических единиц от главной звезды. В 1855 году британский астроном Уильям Джейкоб заявлял о возможной планете в системе 70 Oph AB, однако эта гипотеза не выдержала последующей проверки. Более поздний сигнал, который могли объяснять планетой размером с Юпитер, вероятно, был связан со звездной активностью.

В то же время планеты земной массы остаются ниже предела обнаружения имеющихся данных. Моделирование определило области, где такие планеты могли бы существовать и сохранять стабильные орбиты, что может помочь в будущих исследованиях двойных звездных систем.

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