У 70 Змієносця можливі стійкі орбіти планет земної маси — ScienceAlert

Дослідницька група встановила, що у подвійній зоряній системі 70 Змієносця, розташованій приблизно за 16 світлових років від Землі, планета земної маси потенційно може зберігати стабільну орбіту в зоні придатності для життя біля основної зорі. Про це повідомляє ScienceAlert з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal.

Стабільні орбіти біля основної зорі

Система 70 Oph AB складається з двох зір класу K, які менші, холодніші й тьмяніші за Сонце. За оцінками команди, їхні маси становлять приблизно 88% та 73% маси Сонця, а вік може сягати близько 3 млрд років.

Науковці змоделювали орбіти планет масою Землі на 2 тисячах різних відстаней від основної зорі та відстежували їх протягом 10 млн років. Розрахунки показали, що в межах зони придатності для життя можливі стабільні орбіти S-типу, за яких планета обертається навколо однієї зорі в подвійній системі. Присутність другої зорі не обов’язково порушує таку траєкторію.

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Обмеження для газових гігантів

Для аналізу команда використала сучасні та архівні вимірювання радіальних швидкостей обох зір. Для основної зорі дослідники залучили дані восьми інструментів, зібрані за приблизно столітній період спостережень, і досягли точності кращої за один метр на секунду.

Автори також виключили наявність біля зір системи газових гігантів масою Юпітера або більшою на відстанях до приблизно п’яти астрономічних одиниць від основної зорі. У 1855 році британський астроном Вільям Джейкоб заявляв про можливу планету в системі 70 Oph AB, однак ця гіпотеза не витримала подальшої перевірки. Пізніший сигнал, який могли пояснювати планетою розміром із Юпітер, імовірно, був пов’язаний із зоряною активністю.

Водночас планети земної маси залишаються нижче межі виявлення наявних даних. Моделювання визначило ділянки, де такі планети могли б існувати та зберігати стабільні орбіти, що може допомогти в майбутніх дослідженнях подвійних зоряних систем.

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