天文学家发现了初步证据表明，NGC 1275星系中心超大质量黑洞的一次强烈X射线暴发与其射电辐射增强之间相隔约300天。该暴发显示吸积率——物质流入黑洞的速率——有所上升。Space.com报道了观测结果。

2023年的暴发

研究人员使用了NASA尼尔·格雷尔斯·斯威夫特天文台的X射线数据，并将其与现有射电观测结果进行比对。来自NGC 1275的最强已记录X射线暴发发生在2023年2月：持续不足60天，由两个为期五天的阶段组成。当时，该星系活动星系核在X射线波段的亮度翻了一倍。

科学家排除了恒星潮汐瓦解的解释，即恒星过于接近超大质量黑洞并在潮汐力作用下被撕裂。密歇根大学团队负责人莎拉·凯彻姆表示，这次暴发最可能由物质向黑洞吸积速率的急剧增加引起。

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吸积盘与喷流之间的联系

NGC 1275是英仙座星系团中最明亮的星系；据消息源称，其中心黑洞位于约225光年的距离。对2007年至2025年斯威夫特档案数据的分析，使研究人员能够将星系团的辐射与正在向黑洞吸积的气体信号区分开来。

研究人员称，X射线暴发与射电辐射之间的延迟是初步证据。它可能对应于等离子体从喷流底部移动至压缩区域或冲击波所需的时间，在那里它与周围的气体或尘埃发生相互作用。要更准确地确定这种联系，还需要更多X射线观测。

黑洞质量估算

根据斯威夫特数据，团队还估算了活动星系核释放能量区域的大小。这使得他们将中心黑洞的质量限制在1亿至10亿个太阳质量之间。该论文已获《天体物理学快报》接收发表；其同行评审前版本可在arXiv获取。

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