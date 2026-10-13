Астрономы обнаружили предварительные свидетельства того, что между мощной рентгеновской вспышкой сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики NGC 1275 и усилением её радиоизлучения прошло примерно 300 дней. Вспышка свидетельствовала о росте темпа аккреции — поступления вещества на чёрную дыру. О результатах наблюдений сообщает Space.com.

Вспышка в 2023 году

Исследователи использовали данные рентгеновской обсерватории NASA Neil Gehrels Swift Observatory и сопоставили их с доступными радионаблюдениями. Самая мощная зарегистрированная рентгеновская вспышка от NGC 1275 произошла в феврале 2023 года: она длилась менее 60 дней и состояла из двух пятидневных эпизодов. Яркость активного ядра галактики в рентгеновском диапазоне тогда удвоилась.

Учёные исключили версию приливного разрушения звезды, когда звезда подходит слишком близко к сверхмассивной чёрной дыре и разрушается под действием приливных сил. По словам руководительницы команды Сары Кетчум из Мичиганского университета, вспышка, скорее всего, была вызвана резким увеличением темпа аккреции вещества на чёрную дыру.

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Связь между диском и джетами

NGC 1275 является самой яркой галактикой скопления Персея; по данным источника, её центральная чёрная дыра находится на расстоянии около 225 световых лет. Анализ архивных данных Swift за 2007–2025 годы позволил отделить излучение скопления галактик от сигнала газа, аккрецирующего на чёрную дыру.

Задержку между рентгеновской вспышкой и радиоизлучением исследователи назвали предварительным свидетельством. Она может соответствовать времени, за которое плазма движется от основания джета к области уплотнения или ударной волне, где взаимодействует с окружающим газом или пылью. Для более точного установления этой связи необходимы дополнительные рентгеновские наблюдения.

Оценка массы чёрной дыры

По данным Swift команда также оценила размер области, из которой активное ядро излучает энергию. Это позволило ограничить массу центральной чёрной дыры пределами от 100 миллионов до 1 миллиарда масс Солнца. Работу приняли к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters; её версия до рецензирования доступна в arXiv.

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