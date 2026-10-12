美国空军与WindBorne Systems签订了一份最高价值4900万美元的合同，用于采购其自主气象气球收集的数据。该部门将按需支付数据费用，并可在特定时间为指定地区订购测量数据，TechCrunch报道。

首批订单

目前，美国空军已订购价值170万美元的数据。这是WindBorne参与过的最大合同。公司联合创始人兼首席技术官Andriy Sushko表示，该协议是在没有竞争性招标的情况下授予的。他说，美国政府认定WindBorne是唯一能够提供行动所需全球数据收集能力的公司。

Sushko还指出，该合同可支持进一步扩展气球网络，以及开展研发以改进设备和飞行器性能。WindBorne成立于2015年，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司拥有约700个在世界不同地区飞行的气象气球。

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用于AI模型的数据

这些气球收集大气传感器读数，WindBorne将其出售给客户，并用于自身基于人工智能的天气预报模型。该公司是最早直接在深度机器学习模型中使用经验数据进行天气预报的组织之一。

夏季，WindBorne推出了WeatherMesh 6，并表示该模型提供的预报比欧洲中期天气预报中心的传统模型更准确，后者依据物理定律对大气进行建模。8月，该公司还成为首个将无动力飞行系统引导至台风眼中收集数据的组织。它通过改变气球高度、释放空气或投放用作压载物的沙子来控制气球移动。

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