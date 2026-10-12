Военно-воздушные силы США заключили с компанией WindBorne Systems контракт стоимостью до 49 млн долларов на закупку данных, собранных ее автономными метеорологическими аэростатами. Ведомство будет оплачивать данные по мере необходимости и сможет заказывать измерения для определенных регионов в конкретное время, сообщает TechCrunch.

Первые заказы

На данный момент ВВС США заказали данные на 1,7 млн долларов. Это крупнейший контракт, в котором участвовала WindBorne. Соучредитель и технический директор компании Андрей Сушко заявил, что соглашение было присуждено без конкурентных торгов. По его словам, правительство США определило WindBorne как единственную компанию, способную предоставить необходимые для операций возможности по сбору глобальных данных.

Сушко также отметил, что контракт может поддержать дальнейшее расширение сети аэростатов, а также исследования и разработки для совершенствования оборудования и характеристик аппаратов. WindBorne была основана в 2015 году и базируется в Редвуд-Сити, штат Калифорния. Компания располагает примерно 700 метеорологическими аэростатами, которые летают в разных частях мира.

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Данные для моделей ИИ

Аэростаты собирают показания атмосферных датчиков, которые WindBorne продает клиентам и использует в собственной модели прогнозирования погоды на основе искусственного интеллекта. Компания относится к числу первых организаций, непосредственно использующих эмпирические данные в глубокой модели машинного обучения для прогнозирования погоды.

Летом WindBorne представила WeatherMesh 6 и заявила, что эта модель обеспечивает более точные прогнозы, чем традиционная модель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, которая моделирует атмосферу по законам физики. В августе компания также стала первой организацией, направившей безмоторную летательную систему для сбора данных в глаз тайфуна. Она управляет движением аэростатов, изменяя их высоту, выпуская воздух или сбрасывая песок, используемый в качестве балласта.

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