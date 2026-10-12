Siły Powietrzne USA zawarły z firmą WindBorne Systems kontrakt o wartości do 49 mln dolarów na zakup danych zbieranych przez jej autonomiczne balony meteorologiczne. Resort będzie płacić za dane w zależności od potrzeb i będzie mógł zamawiać pomiary dla określonych regionów w konkretnym czasie, informuje TechCrunch.

Pierwsze zamówienia

Dotychczas Siły Powietrzne USA zamówiły dane o wartości 1,7 mln dolarów. Jest to największy kontrakt, w którym uczestniczyła firma WindBorne. Współzałożyciel i dyrektor ds. technologii firmy Andriy Sushko powiedział, że umowę przyznano bez konkurencyjskiego przetargu. Według niego rząd USA uznał WindBorne za jedyną firmę zdolną zapewnić globalne możliwości zbierania danych potrzebne do operacji.

Sushko zaznaczył również, że kontrakt może wesprzeć dalszą rozbudowę sieci balonów oraz badania i rozwój służące ulepszeniu sprzętu i parametrów aparatów. WindBorne została założona w 2015 roku i ma siedzibę w Redwood City w Kalifornii. Firma dysponuje około 700 balonami meteorologicznymi, które latają w różnych częściach świata.

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Dane dla modeli AI

Balony zbierają odczyty czujników atmosferycznych, które WindBorne sprzedaje klientom i wykorzystuje we własnym modelu prognozowania pogody opartym na sztucznej inteligencji. Firma należy do pierwszych organizacji, które bezpośrednio wykorzystują dane empiryczne w głębokim modelu uczenia maszynowego do prognozowania pogody.

Latem WindBorne zaprezentowała WeatherMesh 6 i oświadczyła, że model ten zapewnia dokładniejsze prognozy niż tradycyjny model Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, który modeluje atmosferę zgodnie z prawami fizyki. W sierpniu firma stała się również pierwszą organizacją, która skierowała bezsilnikowy system latający do zbierania danych w oku tajfunu. Steruje ruchem balonów, zmieniając ich wysokość, wypuszczając powietrze lub zrzucając piasek wykorzystywany jako balast.

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