自动驾驶技术公司Waymo从包括PIMCO、Blackstone和Sixth Street在内的一组贷款方获得了50亿美元贷款。这是这家由Alphabet旗下公司首次转向债务融资，TechCrunch报道。

贷款方与融资

其他贷款方包括Capital Group、Loomis Sayles、T. Rowe Price、Apollo、Blue Owl、Diameter Capital Partners、Franklin Templeton、Fidelity Management & Research Company、HPS Investment Partners和Oaktree。Goldman Sachs是该交易的唯一主安排人。

Waymo表示，所筹集资金将为公司提供财务灵活性，以加强资产负债表并把握进一步增长机会。此前，Waymo依赖母公司的资本和外部投资者。今年2月，该公司获得160亿美元股权融资，随后其估值达到1260亿美元。本轮融资由Dragoneer Investment Group、DST Global和Sequoia Capital领投。

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自动驾驶出租车扩张

Waymo正在加快其已开展业务城市的商业扩张，同时进入美国、欧洲和日本的新市场。该公司目前在15个市场提供自动驾驶出租车服务。其业务覆盖城市包括菲尼克斯、洛杉矶、旧金山、圣迭戈、奥斯汀、达拉斯、休斯敦、迈阿密、奥兰多和坦帕。

该公司还在伦敦和东京测试其技术，并计划在那里推出自动驾驶出租车服务。Waymo最初是Google内部的无人驾驶汽车项目，而该公司于2016年扩张至的菲尼克斯后来成为其首个自动驾驶出租车市场。

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