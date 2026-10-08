Компания автономных технологий Waymo привлекла кредит на $5 млрд от группы кредиторов, в которую вошли PIMCO, Blackstone и Sixth Street. Это первый случай, когда компания, принадлежащая Alphabet, обратилась к долговому финансированию, сообщает TechCrunch.

Кредиторы и финансирование

Среди других кредиторов — Capital Group, Loomis Sayles, T. Rowe Price, Apollo, Blue Owl, Diameter Capital Partners, Franklin Templeton, Fidelity Management & Research Company, HPS Investment Partners и Oaktree. Единственным главным организатором сделки выступил Goldman Sachs.

В Waymo заявили, что привлеченные средства обеспечат компании финансовую гибкость для укрепления баланса и использования возможностей дальнейшего роста. Ранее Waymo полагалась на капитал материнской компании и внешних инвесторов. В феврале она привлекла $16 млрд акционерного финансирования, после чего ее оценка достигла $126 млрд. Раунд возглавили Dragoneer Investment Group, DST Global и Sequoia Capital.

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Расширение роботакси

Waymo ускоряет коммерческое расширение в городах, где уже работает, а также выходит на новые рынки в США, Европе и Японии. Компания сейчас предлагает услуги роботакси на 15 рынках. Среди городов присутствия — Финикс, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего, Остин, Даллас, Хьюстон, Майами, Орландо и Тампа.

Компания также тестирует технологию в Лондоне и Токио и планирует запустить там сервис роботакси. Waymo начиналась как проект беспилотных автомобилей в составе Google, а Финикс, куда она расширилась в 2016 году, позднее стал ее первым рынком роботакси.

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