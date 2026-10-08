Firma zajmująca się technologiami autonomicznymi Waymo pozyskała pożyczkę w wysokości 5 mld dolarów od grupy kredytodawców, w której znalazły się PIMCO, Blackstone i Sixth Street. To pierwszy przypadek, gdy należąca do Alphabet firma sięgnęła po finansowanie dłużne, informuje TechCrunch.

Kredytodawcy i finansowanie

Wśród innych kredytodawców są Capital Group, Loomis Sayles, T. Rowe Price, Apollo, Blue Owl, Diameter Capital Partners, Franklin Templeton, Fidelity Management & Research Company, HPS Investment Partners i Oaktree. Goldman Sachs był jedynym głównym organizatorem transakcji.

W Waymo oświadczyli, że pozyskane środki zapewnią firmie elastyczność finansową, która pozwoli wzmocnić bilans i wykorzystać możliwości dalszego wzrostu. Wcześniej Waymo polegało na kapitale spółki matki oraz inwestorach zewnętrznych. W lutym firma pozyskała 16 mld dolarów finansowania kapitałowego, po czym jej wycena osiągnęła 126 mld dolarów. Rundę poprowadziły Dragoneer Investment Group, DST Global i Sequoia Capital.

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Rozwój robotaksówek

Waymo przyspiesza komercyjną ekspansję w miastach, w których już działa, a także wchodzi na nowe rynki w USA, Europie i Japonii. Firma obecnie oferuje usługi robotaksówek na 15 rynkach. Wśród miast jej obecności są Phoenix, Los Angeles, San Francisco, San Diego, Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando i Tampa.

Firma testuje również technologię w Londynie i Tokio oraz planuje uruchomić tam usługę robotaksówek. Waymo rozpoczęło działalność jako projekt samochodów autonomicznych w ramach Google, a Phoenix, do którego firma rozszerzyła działalność w 2016 roku, stało się później jej pierwszym rynkiem robotaksówek.

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