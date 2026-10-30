2026年广播听写比赛的作者阿图尔·德龙承认，自己在撰写文本时犯了两个错误

乌克兰作家兼战争老兵阿图尔·德龙——今年负责撰写“广播听写”试题的人——承认自己在试题中犯了两个错误。

他在Threads平台的一篇帖子中向这项年度语言活动的参与者们致意，并强调错误并不是最重要的。此外，这位作家还感谢乌克兰民众参与了“广播听写”这一传统活动。

“广播听写”的作者也犯了两个错误

“这是一篇给所有因听写中的错误而感到焦虑的人们的鼓励帖。我和大家一起抄写自己的文章，结果还是犯了整整两个错误。民族团结有各种表现形式，别太在意，”德龙写道。

他特别强调，文本的最终版本是由语言学家们审校的。

“我将文本发送给‘公共电视台’，他们会与语言学家共同核查是否符合乌克兰语规范，并修正所有必要之处。 发表的文本并非我凭空杜撰，而是我的原稿经语言学家和‘公共电视台’团队共同润色后的成果，”这位资深作家强调道。

网络反应

在评论区，乌克兰民众对德罗尼亚的坦白给予了热烈的反响

“这篇文章如此发人深省且富有深意，其中的错误丝毫不会影响其价值，尽管我自己也数出了不少。”

“犯了18个错误，多打了个逗号，漏用了破折号。但是！这篇文章如此发人深省，以至于我根本不在意这些错误。感谢您写下这篇文章！”

“只是大家在写作时，想的不是拼写是否正确，而是文章本身。”

“这才叫与人民分担责任。”

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