Украинский писатель и ветеран войны Артур Дронь, который в этом году написал текст радиодиктанта, признался, что сам допустил в нём две ошибки.

В посте в Threads он обратился к участникам ежегодной языковой акции и подчеркнул, что ошибки не являются самым важным. Также писатель поблагодарил украинцев за то, что они присоединились к традиции написания радиодиктанта.

Автор «Радиодиктанта» допустил две ошибки

«Пост в поддержку всех, кто переживает из-за ошибок в диктанте. Я записывал вместе с вами свой собственный текст и всё равно допустил целых две. Национальное единство имеет разные проявления, не переживайте», — написал Дронь.

В частности, писатель подчеркнул, что окончательную версию текста редактировали филологи.

«Я отправляю текст «Суспильному», а они вместе с лингвистами проверяют соответствие нормам украинского языка и исправляют все, что нужно. Опубликованный текст — это не моя выдумка, а мой текст, отредактированный филологами и командой «Суспильного», — подчеркнул ветеран.

Реакция сети

В комментариях украинцы тепло отреагировали на признание Дроня

«Текст настолько пронзительный и содержательный, что ошибки в нём ничего не меняют, хотя я сама нашла в нём достаточно ошибок».

«Наделала 18 ошибок, вставила лишнюю запятую, проигнорировала тире. Однако! Текст настолько проникновенный, что мне безразличны ошибки. Спасибо Вам за текст!»

«Просто все, когда писали, думали не о правильности написания, а о самом тексте».

«Вот что значит разделить ответственность с народом».

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