Ukraiński pisarz i weteran wojenny Artur Dron, który w tym roku napisał tekst do radiowego dyktanda, przyznał, że sam popełnił w nim dwa błędy.

W poście na Threads zwrócił się do uczestników corocznej akcji językowej i podkreślił, że błędy nie są najważniejsze. Pisarz podziękował również Ukraińcom za to, że przyłączyli się do tradycji pisania dyktanda radiowego.

Autor dyktanda popełnił dwa błędy

„Post wsparcia dla wszystkich, którzy przeżywają z powodu błędów w dyktandzie. Zapisywałem wraz z wami własny tekst i mimo to popełniłem aż dwa błędy. Jedność narodowa przybiera różne formy, nie przejmujcie się” – napisał Dron.

W szczególności pisarz podkreślił, że ostateczną wersję tekstu redagowali filolodzy.

„Przesyłam tekst do Suspilnego, a oni wraz z językoznawcami sprawdzają zgodność z normami języka ukraińskiego i poprawiają wszystko, co trzeba. Opublikowany tekst nie jest moim wymysłem, lecz moim tekstem, opracowanym przez filologów i zespół „Suspilne”” — podkreślił weteran.

Reakcja internautów

W komentarzach Ukraińcy ciepło zareagowali na wyznanie Dronia

„Tekst jest tak przejmujący i pełen sensu, że błędy w nim nic nie zmieniają, choć sama znalazłam w nim sporo błędów”.

„Zrobiłam 18 błędów, wstawiłam zbędną kropkę, pominęłam myślnik. Jednak! Tekst jest tak wnikliwy, że nie zwracam uwagi na błędy. Dziękuję Państwu za ten tekst!”

„Po prostu wszyscy, kiedy pisali, myśleli nie o poprawności pisowni, ale o samym tekście”.

„To się nazywa dzielenie się odpowiedzialnością z narodem”.

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