Autor dyktanda radiowego z 2026 roku, Artur Dron, przyznał, że sam popełnił dwa błędy w tekście
Ukraiński pisarz i weteran wojenny Artur Dron, który w tym roku napisał tekst do radiowego dyktanda, przyznał, że sam popełnił w nim dwa błędy.
W poście na Threads zwrócił się do uczestników corocznej akcji językowej i podkreślił, że błędy nie są najważniejsze. Pisarz podziękował również Ukraińcom za to, że przyłączyli się do tradycji pisania dyktanda radiowego.
Autor dyktanda popełnił dwa błędy
„Post wsparcia dla wszystkich, którzy przeżywają z powodu błędów w dyktandzie. Zapisywałem wraz z wami własny tekst i mimo to popełniłem aż dwa błędy. Jedność narodowa przybiera różne formy, nie przejmujcie się” – napisał Dron.
W szczególności pisarz podkreślił, że ostateczną wersję tekstu redagowali filolodzy.
„Przesyłam tekst do Suspilnego, a oni wraz z językoznawcami sprawdzają zgodność z normami języka ukraińskiego i poprawiają wszystko, co trzeba. Opublikowany tekst nie jest moim wymysłem, lecz moim tekstem, opracowanym przez filologów i zespół „Suspilne”” — podkreślił weteran.
Reakcja internautów
W komentarzach Ukraińcy ciepło zareagowali na wyznanie Dronia
- „Tekst jest tak przejmujący i pełen sensu, że błędy w nim nic nie zmieniają, choć sama znalazłam w nim sporo błędów”.
- „Zrobiłam 18 błędów, wstawiłam zbędną kropkę, pominęłam myślnik. Jednak! Tekst jest tak wnikliwy, że nie zwracam uwagi na błędy. Dziękuję Państwu za ten tekst!”
- „Po prostu wszyscy, kiedy pisali, myśleli nie o poprawności pisowni, ale o samym tekście”.
- „To się nazywa dzielenie się odpowiedzialnością z narodem”.