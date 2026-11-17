11月底，欧洲，特别是乌克兰的邻国波兰，可能会遭遇一股强劲的寒潮。据预报，部分地区的气温将降至-19摄氏度，部分地区将全天持续严寒。

未来几天，天气仍将相对温暖。然而，在11月的最后十天，情况可能会急剧变化：风向将从西风转为北风，寒冷的北极空气将开始涌入中欧。

预计首轮显著寒潮将出现在11月23日至30日左右。波兰各地气温可能在-5至-19摄氏度之间，尤其是在夜间天气放晴时。

在冷空气团积聚的山谷和低洼地带，气温下降将最为显著。

据预测，部分地区今冬首次可能出现全天持续的严寒天气。白天，部分地区气温将不会升至-1…-3摄氏度以上。随着气团更替，预计将出现降雪，这也可能成为气温进一步下降的额外因素。

气象学家将此次可能出现的天气变化归因于极地涡旋的减弱，这一现象发生得异常早——早在11月初。此类大气过程往往会在几周后引发欧洲的冬季天气事件。

不能排除部分地区在12月初仍将持续出现霜冻和降雪。

乌克兰也预计气温将下降。气象学家维塔利·波斯特里甘警告称，本周末（11月21日至22日）就可能出现北极气流入侵。

与此同时，据他预测，未来几天的气温将与10月份相似。不过，不应期待会有明显的回暖。

强风与高湿度相结合，将使体感温度显得更加凉爽。因此，11月底，波兰和乌克兰的天气状况都可能发生显著变化。

波兰媒体DobraPogoda24.pl报道了这一消息。

11月17日（周二），乌克兰将以多云间晴为主。在右岸地区经历夜间降水后，白天全国范围内预计将出现降雨，部分地区可能出现霜冻和阵风。

2026年10月，乌克兰创下了有气象观测史以来最暖的10月纪录。

气象学家预测，乌克兰11月的气温将高于气候平均值。

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