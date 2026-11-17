В конце ноября Европу, в частности соседнюю с Украиной Польшу, может накрыть мощная волна похолодания. По прогнозам, в некоторых регионах температура воздуха опустится до -19 градусов, а морозы местами будут держаться круглосуточно.

В ближайшие дни погода пока будет оставаться относительно теплой. Однако в последней декаде ноября ситуация может резко измениться: направление ветра сменится с западного на северное, и в Центральную Европу начнет поступать холодный арктический воздух.

Первые значительные морозы прогнозируются примерно с 23 по 30 ноября. В разных регионах Польши температура может составлять от -5 до -19 градусов, особенно ночью при прояснениях.

Наиболее интенсивно воздух будет охлаждаться в долинах и низинах, где скапливаются холодные воздушные массы.

По прогнозам, в отдельных районах мороз впервые в этом сезоне может сохраняться в течение суток. Днем температура местами не будет подниматься выше -1…-3 градусов. Дополнительным фактором похолодания может стать снег, который ожидается во время смены воздушных масс.

Синоптики связывают возможное изменение погоды с ослаблением полярного вихря, которое произошло необычно рано — в начале ноября. Подобные атмосферные процессы нередко вызывают зимние погодные явления в Европе через несколько недель.

Не исключено, что морозы и снегопады задержатся в отдельных районах и в начале декабря.

В Украине также ожидается понижение температуры. Синоптик Виталий Постригань предупреждает, что уже в конце текущей недели, 21–22 ноября, возможно арктическое вторжение.

В то же время в ближайшие дни температура воздуха, по его прогнозу, будет напоминать октябрьскую. Однако существенного потепления ожидать не стоит.

Усиленный ветер в сочетании с повышенной влажностью будет создавать ощущение еще большей прохлады. Таким образом, в конце ноября погодные условия могут существенно измениться как в Польше, так и в Украине.

Об этом сообщает польское издание DobraPogoda24.pl.

Во вторник, 17 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. После ночных осадков на Правобережье днем дожди ожидаются по всей стране, а в отдельных регионах возможны мороз и порывистый ветер.

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