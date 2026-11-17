Pod koniec listopada Europę, a w szczególności sąsiadującą z Ukrainą Polskę, może ogarnąć potężna fala ochłodzenia. Według prognoz w niektórych regionach temperatura powietrza spadnie do -19 stopni, a mrozy miejscami będą utrzymywać się przez całą dobę.

W najbliższych dniach pogoda będzie nadal stosunkowo ciepła. Jednak w ostatniej dekadzie listopada sytuacja może się gwałtownie zmienić: kierunek wiatru zmieni się z zachodniego na północny, a do Europy Środkowej zacznie napływać zimne powietrze arktyczne.

Pierwsze znaczące mrozy prognozowane są mniej więcej od 23 do 30 listopada. W różnych regionach Polski temperatura może wynosić od -5 do -19 stopni, zwłaszcza w nocy podczas przejaśnień.

Najsilniejsze ochłodzenie wystąpi w dolinach i na nizinach, gdzie gromadzą się zimne masy powietrza.

Według prognoz w niektórych rejonach mróz po raz pierwszy w tym sezonie może utrzymywać się przez całą dobę. W ciągu dnia temperatura miejscami nie wzrośnie powyżej -1…-3 stopni. Dodatkowym czynnikiem powodującym ochłodzenie może być śnieg, którego spodziewamy się podczas zmiany mas powietrza.

Synoptycy wiążą możliwą zmianę pogody z osłabieniem wiru polarnego, które nastąpiło niezwykle wcześnie — na początku listopada. Podobne procesy atmosferyczne nierzadko powodują zimowe zjawiska pogodowe w Europie po kilku tygodniach.

Nie można wykluczyć, że mrozy i opady śniegu utrzymają się w niektórych regionach również na początku grudnia.

W Ukrainie również spodziewany jest spadek temperatury. Synoptyk Witalij Postrygan ostrzega, że już pod koniec bieżącego tygodnia, 21–22 listopada, możliwe jest napływ powietrza arktycznego.

Jednocześnie, według jego prognozy, w najbliższych dniach temperatura powietrza będzie przypominać październikową. Nie należy jednak oczekiwać znacznego ocieplenia.

Silny wiatr w połączeniu z podwyższoną wilgotnością będzie potęgował wrażenie jeszcze większego chłodu. W ten sposób pod koniec listopada warunki pogodowe mogą się znacznie zmienić zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

Informuje o tym polski serwis DobraPogoda24.pl.

We wtorek, 17 listopada, na Ukrainie będzie przeważać pogoda pochmurna z przejaśnieniami. Po nocnych opadach na prawym brzegu w ciągu dnia spodziewane są deszcze w całym kraju, a w niektórych regionach możliwe są przymrozki i porywisty wiatr.

W Ukrainie październik 2026 roku okazał się najcieplejszym w całej historii pomiarów.

Według prognoz synoptyków listopad na Ukrainie ma być cieplejszy od normy klimatycznej.

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