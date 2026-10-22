美元和欧元汇率发生变动：截至10月22日，银行及兑换点的汇率情况

10月22日星期四，乌克兰各银行和货币兑换点公布了最新的外汇汇率。美元和欧元的汇率因金融机构及交易类型（买入或卖出）的不同而有所差异。

兑换点的汇率

据乌克兰财政部（Minfin）数据显示，10月22日，货币兑换点的美元平均买入价为45.10格里夫纳，与前一工作日持平。与此同时，美元卖出价上涨了1科皮卡，达到45.26格里夫纳。

货币兑换点买入欧元汇率为50.87格里夫纳，较10月21日下跌3科皮卡。欧元卖出汇率保持不变，为51.10格里夫纳。

银行汇率

在普里瓦特银行各分行，美元卖出价为45.25格里夫纳，比10月21日高出5科皮卡。 针对银行卡的卖出汇率未变，仍为45.24格里夫纳。该行在网点向客户买入美元的汇率为44.65格里夫纳，针对银行卡的买入汇率为44.80格里夫纳。这两项买入汇率均上涨了5科皮克。

普里瓦特银行各分行欧元卖出价为51.00格里夫纳，比前一工作日上涨了10科皮克。银行卡的卖出汇率维持在51.02格里夫纳。 该行各网点欧元买入价为50.00格里夫纳，较前一日上涨10科皮克。银行卡的买入汇率上涨14科皮克，至50.37格里夫纳。

在储蓄银行的“移动储蓄”应用中，美元卖出价为45.20格里夫纳，比10月21日便宜10科皮克。 银行卡的卖出汇率下降了10科皮克，至45.40格里夫纳。该行在应用程序中以44.95格里夫纳的价格买入美元，当日汇率持平。 针对银行卡的买入汇率下降了5科皮克，降至44.85格里夫纳。

“移动储蓄银行”的欧元卖出价为50.90格里夫纳，银行卡卖出价为51.05格里夫纳。这两项汇率与前一工作日相比均保持不变。 与此同时，该行将应用程序中的欧元买入汇率上调了5科皮克，至50.35格里夫纳。针对银行卡的买入汇率未变，仍为50.20格里夫纳。

在“PUMB”银行，美元现金兑换卖出价为45.40格里夫纳，买入价为44.80格里夫纳。按商业汇率，该行美元买入价为44.90格里夫纳，卖出价为45.40格里夫纳。 上述所有汇率均维持在10月21日的水平。

在“普姆银行”的现金兑换中，欧元卖出价为51.00格里夫纳，买入价为50.30格里夫纳。与前一工作日相比，这两个汇率均未发生变化。

在Monobank，美元卖出价为45.23格里夫纳，买入价为44.83格里夫纳。与10月21日相比，美元汇率保持不变。

Monobank的欧元买入价为50.30格里夫纳——当日持平。卖出价也维持在前一水平——51.01格里夫纳。

哪里兑换外币最划算

在上述银行中，Oschadbank通过“移动Oschad”提供的美元卖出汇率最低，为45.20格里夫纳。 在Monobank，美元汇率为45.23格里夫纳，而使用普里瓦特银行（PrivatBank）银行卡兑换时为45.24格里夫纳。在普里瓦特银行各分行，美元卖出价为45.25格里夫纳。 在PUMB银行，按现金兑换及商业汇率计算，美元汇率为45.40格里夫纳。储蓄银行的银行卡也适用相同的卖出汇率。

在“移动储蓄银行”购买欧元最划算——每欧元50.90格里夫纳。在普里瓦特银行各分行及普姆银行，现金兑换的欧元售价均为51.00格里夫纳。 在Monobank，汇率是51.01格里夫纳；普里瓦特银行的银行卡为51.02格里夫纳；储蓄银行的银行卡为51.05格里夫纳。

在哪里出售外币更划算

在上述银行中，储蓄银行通过“移动储蓄”提供的美元最高买入汇率为44.95格里夫纳。 在PUMB银行，按商业汇率美元的买入价为44.90格里夫纳；而在储蓄银行，持卡兑换的买入价为44.85格里夫纳。 Monobank的汇率为44.83格里夫纳。在普里瓦特银行（PrivatBank）持卡兑换及普姆银行（PUMB）的现金兑换中，美元买入价均为44.80格里夫纳，而在普里瓦特银行各分行，买入价为44.65格里夫纳。

兑换欧元最划算的是在普里瓦特银行使用银行卡——汇率为50.37格里夫纳。在储蓄银行通过“移动储蓄”应用，买入汇率为50.35格里夫纳。 在Monobank和普姆银行，现金兑换欧元时汇率为50.30格里夫纳。在储蓄银行，银行卡兑换汇率为50.20格里夫纳，而在普里瓦特银行各分行则为50.00格里夫纳。

银行中1000美元的兑换价格

储蓄银行（“移动储蓄”）——45 200格里夫纳。

Monobank——45 230格里夫纳。

普里瓦特银行（银行卡）——45 240格里夫纳。

普里瓦特银行（分行）——45 250格里夫纳。

PUMB（现金兑换）——45 400 格里夫纳。

普姆银行（商业汇率）——45 400 格里夫纳。

Oschadbank（银行卡）——45 400 格里夫纳。

乌克兰国家银行（NBU）发布了这一消息。

乌克兰国家银行已确定10月21日的格里夫纳官方汇率。

乌克兰国家银行面向两个地区发行了新的10格里夫纳硬币。

乌克兰国家银行发行了一枚纪念亚历山大·埃克斯特的纪念币。

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