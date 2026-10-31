10月31日汇率：美元、欧元和兹罗提的汇率是多少

乌克兰国家银行公布了2026年10月31日（星期六）的官方汇率。与前一银行工作日（10月30日）相比，主要外币汇率保持不变。

监管机构将美元、欧元和波兰兹罗提的汇率维持在原有水平。

截至10月31日，官方汇率如下：

美元——45.52格里夫纳；

欧元——50.67格里夫纳；

波兰兹罗提——11.53格里夫纳。

本周，美元、欧元、英镑和瑞士法郎汇率均有所上涨。与此同时，波兰兹罗提在此期间贬值。

需要提醒的是，乌克兰国家银行理事会已将基准利率上调0.5个百分点，至年利率16.5%。

作出这一决定是因为通胀压力加剧且通胀预期恶化。

监管机构认为，加息将有助于维持格里夫纳储蓄的吸引力、保持外汇市场的稳定，并控制物价上涨。

需要指出的是，乌克兰国家银行已将11月2日（周一）的美元官方汇率下调至45.35格里夫纳，较10月30日下降了17科皮克。

是受控贬值还是急剧崩盘：乌克兰央行为何放任格里夫纳贬值，汇率将何去何从。

只要合作伙伴继续提供资金，乌克兰国家银行就有能力维持汇率——经济学家奥列格·彭津表示。

10月29日，美元和欧元的官方汇率均有所下跌。

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