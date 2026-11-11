国家调查局的工作人员在敖德萨州揭露了一伙医务人员，他们以8000美元为代价，向应征入伍的男性承诺为其办理伤残证明，以便获得推迟征兵的待遇。

为了实施这一骗局，医生们为患者编造诊断结果，篡改化验报告，并在未进行实际检查的情况下开具医疗证明。

据国家调查局称，该骗局的组织者是敖德萨州某急救与灾难医学中心的医生。他还拉拢了另外六名不同专业的医务人员参与这一非法活动。

该组织者物色愿意为虚假医疗文件付费的男性。随后，其同伙便参与其中，负责开具必要的证明和检查结果。

特别是，一名家庭医生甚至在电子系统中为那些未与其签署医疗服务协议的男性开具了检查转诊单。

为了证实这些虚构的疾病，该骗局的参与者采取了造假手段：用健康男性的生物样本进行替换，并篡改实验室检测结果。

通过这种方式，医务人员开具了相关文件，这些文件本应作为认定残疾及获得征兵延期依据。

国家调查局通报了这一情况。

此前，首都警方查获了一名59岁女子，据调查显示，她以2万美元的价格为适龄征兵男子组织办理虚假残疾证明。该骗局旨在帮助他们逃避征兵。

在基辅州，还查获了一起涉嫌以1万美元价格办理终身残疾等级的骗局。被拘留者中包括一名区医院院长、一名个体经营者以及一名前医疗社会专家委员会成员。

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