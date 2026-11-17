据乌克兰安全局（SBU）消息，在卢茨克，沃伦州议会下属一家公用事业企业的负责人曾要求员工退还部分已发放的奖金。 执法部门记录了其收受25万格里夫纳的情况，并在搜查过程中查获了相当于2200多万格里夫纳的资金。

据乌克兰安全局称，沃伦州议会某公用事业企业的一名负责人强迫下属将2026年8月和9月的部分奖金交给他。若遭拒绝，他便威胁今后将剥夺员工获得奖金的资格。

在8月至10月期间，执法部门记录了该官员收受25万格里夫纳非法利益的事实。

在对涉案人员进行经授权的搜查时，查获了总计超过2200万格里夫纳等值的现金。应调查人员的申请，法院已对这笔资金下达了扣押令。

该官员被指控涉嫌违反《乌克兰刑法典》第368条第3款——公职人员收受非法利益并伴有勒索行为。

庭前调查仍在进行中。执法部门正在查明所有涉案人员及违法事实的具体情况。

此次行动由沃伦州安全局（SBU）工作人员与国家警察局地区分局及国家警察局战略调查局联合开展，并在沃伦州检察院的程序指导下进行。

来源：乌克兰安全局沃伦州分局

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