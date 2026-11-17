Na Wołyniu dyrektor przedsiębiorstwa komunalnego jest podejrzany o wyłudzanie łapówek z premii swoich podwładnych
W Łucku dyrektor przedsiębiorstwa komunalnego Rady Obwodowej Wołyńskiej, według danych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), żądał od pracowników zwrotu części przyznanych premii. Funkcjonariusze organów ścigania udokumentowali, że otrzymał on 250 tys. UAH, a podczas przeszukań zabezpieczyli ponad 22 mln UAH w równowartości hrywny.
Według danych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy dyrektor jednego z przedsiębiorstw komunalnych Rady Obwodowej Wołyńskiej zobowiązywał podwładnych do oddawania mu części premii za sierpień i wrzesień 2026 roku. W przypadku odmowy groził pracownikom pozbawieniem premii w przyszłości.
W okresie od sierpnia do października organy ścigania udokumentowały przypadki uzyskania przez tego urzędnika 250 tys. hrywien nielegalnych korzyści.
Podczas przeprowadzonych na podstawie nakazu przeszukań u osób zamieszanych w sprawę zabezpieczono środki pieniężne o łącznej wartości ponad 22 mln hrywien w ekwiwalencie hrywiennym. Na wniosek śledczych sąd nałożył na te środki zajęcie.
Urzędnikowi postawiono zarzut na podstawie części 3 art. 368 Kodeksu karnego Ukrainy – uzyskanie nielegalnej korzyści przez funkcjonariusza publicznego w połączeniu z jej wymuszeniem.
Dochodzenie przedprocesowe trwa. Organy ścigania ustalają wszystkie osoby zaangażowane oraz okoliczności popełnienia przestępstwa.
Operację przeprowadzili funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w obwodzie wołyńskim we współpracy z regionalnym oddziałem Policji Narodowej oraz Wydziałem Dochodzeń Strategicznych Głównego Zarządu Policji Narodowej pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej w Wołyniu.
Źródło: Zarząd Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie wołyńskim
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