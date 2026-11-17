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У Луцьку керівник комунального підприємства Волинської обласної ради, за даними СБУ, вимагав від працівників повертати частину нарахованих премій. Правоохоронці задокументували отримання ним 250 тис. грн, а під час обшуків вилучили понад 22 млн грн у гривневому еквіваленті.

За даними Служби безпеки України, директор одного з комунальних підприємств Волинської обласної ради зобов'язував підлеглих віддавати йому частину преміальних виплат за серпень і вересень 2026 року. У разі відмови він погрожував позбавити працівників премій у майбутньому.

Упродовж серпня-жовтня правоохоронці задокументували факти отримання посадовцем 250 тис. грн неправомірної вигоди.

Під час санкціонованих обшуків у фігурантів справи вилучили грошові кошти на загальну суму понад 22 млн грн у гривневому еквіваленті. За клопотанням слідчих суд наклав на ці кошти арешт.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб та обставини правопорушення.

Операцію проводили співробітники СБУ у Волинській області спільно з регіональним управлінням Нацполіції та Управлінням стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

Джерело: Управління СБ України у Волинській області

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