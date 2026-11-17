В Луцке руководитель коммунального предприятия Волынского областного совета, по данным СБУ, требовал от сотрудников возвращать часть начисленных премий. Правоохранители зафиксировали получение им 250 тыс. грн, а в ходе обысков изъяли более 22 млн грн в гривневом эквиваленте.

По данным Службы безопасности Украины, директор одного из коммунальных предприятий Волынского областного совета обязывал подчиненных отдавать ему часть премий за август и сентябрь 2026 года. В случае отказа он угрожал лишить работников премий в будущем.

В течение августа-октября правоохранители зафиксировали факты получения должностным лицом 250 тыс. грн неправомерной выгоды.

В ходе санкционированных обысков у фигурантов дела изъяли денежные средства на общую сумму свыше 22 млн грн в гривневом эквиваленте. По ходатайству следователей суд наложил арест на эти средства.

Должностному лицу было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с ее вымогательством.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных лиц и обстоятельства правонарушения.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Волынской области совместно с региональным управлением Нацполиции и Управлением стратегических расследований ДСР Нацполиции под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.

Источник: Управление СБ Украины в Волынской области

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