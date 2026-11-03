在利沃夫，一名38岁的女军人通过两次穿刺手术成功切除了脊柱疝

一名38岁的女军人前往利沃夫国立医科大学附属医院就诊，主诉背部剧痛并放射至腿部。 因此，该女子无法正常入睡，且改变体位也无法缓解症状。随后，她还出现了颈椎疼痛并向手臂放射，以及头晕的症状。

经检查，医生发现其存在8.5毫米的椎间盘突出。利沃夫的神经外科医生通过微创手术，仅在背部进行了两个微小穿刺，便成功切除了椎间盘突出。 术后，患者已能自主行走，并正逐步恢复正常生活。

这名女性曾尝试通过保守治疗来应对这一问题长达半年多。但疼痛非但没有缓解，反而日益加剧，甚至开始影响她的正常行走。 患者担心自己不仅会失去日常活动能力，还无法充分履行职责，从而辜负战友们的期望。

大学医院的神经外科医生们，特别是神经外科医生伊万·博格丹，决定采用双通道内窥镜手术切除椎间盘突出。

“这是一种治疗脊柱病变的现代微创神经外科技术。手术通过两个小切口进行：一个用于插入摄像头，另一个用于引入显微外科器械。 因此，神经外科医生可以在可视监控下进行操作，无需切开肌肉，只需小心地将肌肉拨开。这有助于减少对组织的损伤，”医院方面表示。

在过去的一年里，神经外科医生已完成了20多例此类手术。 术后，患者表示感觉非常好。她能够平稳地自行行走，而她8岁的儿子也不再担心妈妈只能靠轮椅行动了。

医院方面通报了这一消息。

在利沃夫，医生们进行了一次独特的肝脏手术，手术持续了近13小时。

在利沃夫，医生们实施了一次罕见的联合手术。在为一名26岁女性进行剖宫产手术时，医生同时切除了她复发的腹壁疝，该疝可能在分娩后引发严重并发症。 最终，一名健康的男婴顺利出生，而产妇也避免了再次手术和漫长的康复过程。

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