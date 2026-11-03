We Lwowie 38-letniej żołnierce usunięto przepuklinę kręgosłupa poprzez dwa nakłucia

Do Szpitala Uniwersyteckiego Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego zgłosiła się 38-letnia żołnierka, która skarżyła się na silny ból pleców promieniujący do nogi. Z tego powodu kobieta nie mogła normalnie spać, a zmiana pozycji ciała nie przynosiła ulgi. Z czasem pojawił się również ból w odcinku szyjnym kręgosłupa, promieniujący do ręki, oraz zawroty głowy.

Podczas badania lekarze stwierdzili wysunięcie krążka międzykręgowego o wielkości 8,5 mm. Neurochirurdzy ze Lwowa usunęli przepuklinę za pomocą zabiegu małoinwazyjnego, wykonując jedynie dwa niewielkie nakłucia. Po operacji pacjentka już samodzielnie chodzi i stopniowo wraca do normalnego życia.

Przez ponad pół roku kobieta próbowała poradzić sobie z problemem za pomocą leczenia zachowawczego. Jednak ból nie ustępował, a wręcz stawał się coraz silniejszy i zaczął utrudniać jej normalne chodzenie. Pacjentka obawiała się, że straci nie tylko możliwość wykonywania zwykłych czynności, ale także nie będzie w stanie w pełni wywiązywać się ze swoich obowiązków i zawiedzie kolegów.

Neurochirurdzy ze Szpitala Uniwersyteckiego, a w szczególności neurochirurg Iwan Bogdan, postanowili przeprowadzić dwuportowe endoskopowe usunięcie przepukliny dysku międzykręgowego.

„Jest to nowoczesna, mało inwazyjna metoda neurochirurgicznego leczenia schorzeń kręgosłupa. Operację przeprowadza się poprzez dwa niewielkie nacięcia: przez jedno wprowadza się kamerę wideo, a przez drugie – narzędzia mikrochirurgiczne. Dzięki temu neurochirurg może pracować pod kontrolą wizualną, nie rozcinając mięśni, a jedynie ostrożnie je rozsuwając. Pozwala to zmniejszyć urazowość tkanek” – informują w szpitalu.

W ciągu ostatniego roku neurochirurdzy przeprowadzili już ponad 20 takich zabiegów. Po operacji pacjentka twierdzi, że czuje się świetnie. Swobodnie chodzi o własnych siłach, a jej 8-letni syn nie martwi się już, że mama będzie mogła poruszać się wyłącznie na wózku.

Informację tę podał szpital.

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We Lwowie lekarze przeprowadzili rzadką operację łączoną. Podczas cesarskiego cięcia u 26-letniej kobiety usunięto jednocześnie nawracającą przepuklinę brzuszną, która mogła spowodować poważne powikłania po porodzie. W rezultacie na świat przyszedł zdrowy chłopiec, a matka uniknęła kolejnej operacji i długotrwałej rekonwalescencji.

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