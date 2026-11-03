Во Львове 38-летней военнослужащей удалили грыжу позвоночника через два прокола

В Университетскую больницу Львовского национального медицинского университета обратилась 38-летняя военнослужащая, которая жаловалась на сильную боль в спине с иррадиацией в ногу. Из-за этого женщина не могла нормально спать, а смена положения тела не приносила облегчения. Впоследствии у нее также появились боли в шейном отделе позвоночника, распространявшиеся на руку, и головокружение.

В ходе обследования медики выявили экструзию межпозвоночного диска размером 8,5 мм. Львовские нейрохирурги устранили грыжу с помощью малоинвазивного вмешательства, сделав всего два небольших прокола. После операции пациентка уже самостоятельно ходит и постепенно возвращается к привычной жизни.

Более полугода женщина пыталась справиться с проблемой с помощью консервативного лечения. Но боль не отступала, а становилась всё сильнее и начала ограничивать обычную ходьбу. Пациентка переживала, что лишится не только привычной активности, но и не сможет полноценно выполнять свои обязанности и подведет сослуживцев.

Нейрохирурги Университетской больницы, в частности нейрохирург Иван Богдан, решили провести бипортальное эндоскопическое удаление грыжи межпозвоночного диска.

«Это современная малотравматичная методика нейрохирургического лечения патологий позвоночника. Операцию проводят через два небольших прокола: через один вводят видеокамеру, через другой — микрохирургические инструменты. Благодаря этому нейрохирург может работать под визуальным контролем, не рассекая мышцы, а осторожно раздвигая их. Это позволяет уменьшить травматизацию тканей», — сообщают в больнице.

За последний год нейрохирурги провели уже более 20 таких операций. После операции пациентка говорит, что чувствует себя прекрасно. Она спокойно самостоятельно ходит, а её 8-летний сын уже не переживает, что мама сможет передвигаться только на коляске.

Об этом сообщили в больнице.

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