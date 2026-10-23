乌克兰正在建立自己的卫星通信系统，作为Starlink的替代方案

乌克兰国防部已与芬兰企业ICEYE和诺基亚就航天技术领域达成合作协议。双方签署了一份意向书，拟建立一套由乌克兰政府控制的加密卫星通信系统。

该文件于10月22日芬兰总理佩特里·奥尔波访问乌克兰期间签署。目前，各方已商定探讨进一步合作的可能性，以建立满足乌克兰需求的自主卫星通信系统。

不过，该项目的具体实施时间表及资金规模目前尚未公布。此次签署的文件是潜在合作的第一步，而非关于部署卫星网络的最终协议。

10月初，Iceye和诺基亚两家公司宣布将联合开发安全的宽带卫星通信系统。预计该系统将像美国SpaceX公司的Starlink网络一样，在低地球轨道上运行。

未来系统的主要区别在于其基础设施的管理原则。作为委托方的国家将能够独立拥有并管理网络的所有组成部分，包括卫星、地面设备和通信终端。

对于乌克兰而言，该系统可提供由国家直接管控的专属安全卫星通信通道。

新技术的应用不仅限于军事需求。卫星通信还可用于国家边境防护、保障应急服务运行以及灾后救援。

Iceye公司首席执行官兼联合创始人拉法尔·莫热恩斯基强调，建立一套能确保乌克兰掌控自身卫星通信的系统至关重要。 “乌克兰需要安全、主权且高性能的卫星通信系统，并且由其自主掌控，”莫热恩斯基表示。

诺基亚防务（Nokia Defense）总裁米科·豪塔拉则着重强调了在地面基础设施受损情况下卫星通信所发挥的作用。他表示，即使地面基础设施遭到破坏，卫星网络仍能确保通信安全。 未来该系统将使乌克兰能够自主掌控其赖以生存的通信网络。

来源：Iceye

此前，《华尔街日报》报道称，特朗普曾致电马斯克，要求取消对乌克兰使用“星链”（Starlink）的限制。

在此之前，美国总统唐纳德·特朗普曾表示，自己与限制乌克兰使用“Starshield”（即“星链”卫星系统的军用版本）一事无关。

马斯克本人则坚称自己与此事无关——他声称，Starshield归美国政府所有并受其控制，关于限制该系统使用的决定由美军和美国总统作出。

然而据《华尔街日报》报道，两人均参与了“Starshield”网速降级一事：以亲普京著称的马斯克曾向特朗普提议对系统实施网速限制，而美国总统对此表示同意。

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