乌克兰国防公司HIMERA专注于研发抗电子战的通信系统，近日成功获得500万美元投资。这笔资金将用于新产品的研发、安全通信技术的开发，以及为乌克兰国防军扩大解决方案的应用规模。

本轮融资由斯堪的纳维亚基金Gardar领投。HIMERA的现有投资者——Varangians、Bulava和Green Flag VC也参与了本轮融资。此外，该公司还吸引了两家新合作伙伴——Superangel和Next Front Ventures。

计划将资金用于开发安全通信系统、打造新产品，并扩大公司的生产和技术能力。这将有助于满足乌克兰军队的需求。

另一个重要方向是扩大HIMERA在国际市场上的影响力。

公司联合创始人兼首席执行官米沙·鲁多明斯基指出，新一轮融资将有助于加速相关技术的发展，这些技术能帮助乌克兰军队完成作战任务。

HIMERA成立于2022年，当时正值俄罗斯对乌克兰发动全面入侵之际。该公司专注于研发和生产战术电台、中继器以及通信系统管理软件。

其技术专为在电子战环境下运作而设计。

2024年，HIMERA进军国际市场，开始向美国供应无线电台。

截至2025年12月，该公司已筹集超过250万美元的投资。当时的优先事项之一是扩充团队，特别是招聘IT专业人才。

据DOU媒体报道，该公司代表向其透露了此次融资情况。

此前，乌克兰公司Himera与丹麦GomSpace合作，将OBRIA NANO送入轨道——这是未来乌克兰独立卫星通信网络的首颗测试卫星。该卫星已开始运行。

乌克兰国防部已与芬兰公司ICEYE和诺基亚（Nokia）就航天技术领域达成合作协议。各方签署了一份意向书，计划可能建立一个由乌克兰政府控制的、受保护的卫星通信系统。

乌克兰国防军利用ICEYE公司的卫星，能够几乎实时地监测俄罗斯军队的动向。

乌克兰国防部表示，已与全球卫星技术领域的领军企业之一——芬兰ICEYE公司签署了备忘录，以深化在太空侦察领域的合作。

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