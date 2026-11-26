Ukraińska firma zbrojeniowa HIMERA, zajmująca się opracowywaniem systemów łączności odpornych na środki walki radioelektronicznej, pozyskała 5 mln dolarów inwestycji. Środki te zostaną przeznaczone na opracowywanie nowych produktów, rozwój technologii bezpiecznej łączności oraz skalowanie rozwiązań dla Sił Obronnych Ukrainy.

Rundę inwestycyjną poprowadził skandynawski fundusz Gardar. Do finansowania dołączyli również dotychczasowi inwestorzy HIMERA — Varangians, Bulava oraz Green Flag VC. Ponadto firma pozyskała dwóch nowych partnerów — Superangel i Next Front Ventures.

Środki planuje się przeznaczyć na rozwój systemów bezpiecznej łączności, tworzenie nowych produktów oraz rozszerzenie możliwości produkcyjnych i technologicznych firmy. Ma to pomóc w zaspokojeniu potrzeb ukraińskiej armii.

Kolejnym ważnym kierunkiem będzie rozszerzenie obecności HIMERA na rynku międzynarodowym.

Współzałożyciel i dyrektor generalny firmy, Misha Rudominski, zaznaczył, że nowe finansowanie pozwoli przyspieszyć rozwój technologii, które pomagają ukraińskim żołnierzom w wykonywaniu zadań bojowych.

Firma HIMERA została założona w 2022 roku po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji taktycznych stacji radiowych, repeaterów oraz oprogramowania do zarządzania systemami łączności.

Jej technologie są przeznaczone do działania w warunkach stosowania środków walki radioelektronicznej.

W 2024 roku firma HIMERA weszła na rynek międzynarodowy i rozpoczęła dostawy radiostacji do Stanów Zjednoczonych.

W grudniu 2025 roku firma pozyskała już ponad 2,5 mln dolarów inwestycji. Jednym z ówczesnych priorytetów było poszerzenie zespołu, w szczególności zatrudnienie specjalistów IT.

Informację tę podaje serwis DOU, któremu przedstawiciele firmy opowiedzieli o pozyskaniu środków.

Wcześniej ukraińska firma Himera wspólnie z duńską firmą GomSpace umieściła na orbicie OBRIA NANO — pierwszego satelity testowego przyszłej niezależnej ukraińskiej sieci łączności satelitarnej. Jego eksploatacja już się rozpoczęła.

Ministerstwo Obrony Ukrainy uzgodniło współpracę z fińskimi firmami ICEYE i Nokia w dziedzinie technologii kosmicznych. Strony podpisały list intencyjny dotyczący ewentualnego stworzenia zabezpieczonego systemu łączności satelitarnej, który będzie podlegał kontroli państwa ukraińskiego.

Siły obronne Ukrainy mają możliwość obserwowania przemieszczania się rosyjskich wojsk praktycznie w czasie rzeczywistym, korzystając z satelitów firmy ICEYE.

Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że podpisało memorandum z jedną ze światowych wiodących firm w dziedzinie technologii satelitarnych – fińską firmą ICEYE – w celu pogłębienia współpracy w zakresie rozpoznania kosmicznego.

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