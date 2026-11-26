W Użhorodzie w okresie stanu wojennego będzie obowiązywał codzienny nocny zakaz ruchu pojazdów powodujących nadmierny hałas w godzinach od 22:00 do 08:00 – poinformowała służba prasowa Rady Miejskiej w Użhorodzie.

Ograniczenie dotyczy motocykli, motorowerów, skuterów oraz samochodów wyposażonych w układy wydechowe bez tłumików, układy wydechowe typu prosto do atmosfery oraz silniki z doładowaniem.

W celu zapewnienia ciszy i porządku publicznego w nocy zalecono Okręgowemu Komendzie Policji w Użhorodzie oraz Komendzie Policji Patrolowej w obwodzie zakarpackim wzmocnienie kontroli kierowców. Jednocześnie Departament Infrastruktury Miejskiej Rady Miasta Użhorod ma opracować i zainstalować odpowiednie znaki drogowe lub tablice informacyjne dotyczące ograniczeń ruchu.

Źródło: biuro prasowe Rady Miejskiej w Użhorodzie.

Pracownicy służby ochrony Karpackiego Rezerwatu Biosfernego zatrzymali grupę osób, które próbowały wjechać na sportowych motocyklach na szczyt góry Petros o wysokości 2020 metrów.

Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o zaostrzeniu odpowiedzialności administracyjnej za wykroczenia na terenach rezerwatów przyrody. Poinformowało o tym Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

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