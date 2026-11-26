В Ужгороде во время военного положения будет действовать ежедневный ночной запрет с 22:00 до 08:00 на движение транспортных средств с превышающим норму уровнем шума, сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета.

Ограничение распространяется на мотоциклы, мопеды, скутеры и автомобили с выхлопными системами без глушителей, прямоточными выхлопными системами и форсированными двигателями.

Для обеспечения соблюдения тишины и общественного порядка ночью Ужгородскому районному управлению полиции и управлению патрульной полиции в Закарпатской области рекомендовали усилить контроль за водителями. В то же время Департамент городской инфраструктуры Ужгородского горсовета должен разработать и установить соответствующие дорожные знаки или информационные таблички об ограничении движения.

Источник: пресс-служба Ужгородского городского совета.

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